Бензема: Я считаю себя "девяткой" с душой "десятки"

Нападающий Реала Карим Бензема поделился впечатлениями после матча 21-го тура Ла Лиги с Эспаньолом.

"Я не знаю был ли это мой лучший матч в сезоне. Я стараюсь выкладываться в каждом матче и делать полезные вещи: забивать, ассистировать партнерам и немного всего остального. Люди требуют от нападающих голов, но я считаю себя "девяткой" с душой "десятки".

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Мы придерживаемся этого пути и продолжим в том же духе, с тем же пылом. Нам нужно в каждом матче доказывать, что мы лучшие. С каждым годом становится все сложнее. Соперники сильные, и нам нужно крепко держаться", – цитирует Бензема Marca.

В нынешнем сезоне француз сыграл за Реал в 21 матче чемпионата Испании, в которых забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.

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