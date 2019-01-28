Эспаньол – Реал Мадрид: победа "бланкос" на классе, системные проблемы в обороне и королевские рекорды

Реал в матче 21-го тура испанской Примеры победил Эспаньол благодаря голам Карима Бензема, Серхио Рамоса и Гарета Бэйла.

Чемпионат Испании 2018/2019, 21-й тур

Эспаньол – Реал Мадрид – 2:4

Голы: Баптистао, 24 Росалес, 82 – Бензема, 4, 45+1, Рамос, 15, Бэйл, 69

Удаление: Варан, 72

Первый тайм начался ужасно для Эспаньола. Реал со старта зажал хозяев на их половине поля и забил уже на 4-й минуте – причём очень просто. Лука Модрич принял мяч, прошел с ним 20 метров до штрафной и пробил низом – Лопес парировал, но на добивании сыграл Карим Бензема. Через 10 минут мадридцы удвоили свою перевегу усилиями Серхио Рамоса, который замкнул подачу Модрича ударом головой точно под дальнюю штангу. Казалось, это конец для Эспаньола.

Тем не менее, каталонцы смогли собраться и перехватить инициативу в матче. На 24-й минуте Лео Баптистао получил передачу на правый край штрафной и с нескольких метров пробил в ближнюю девятку, заработав угловой – а потом сыграл на отскоке от Васкеса при его розыгрыше, расстреляв ворота с нескольких метров. 1:2 – и Реалу пришлось провести очень сложную половину тайма. Ничего опасного за эти 20 минут не произошло, но в одном из единоборств повреждение получил Рамос, который уже не вышел на второй тайм. На последних же минутах "бланкос" успокоились, провели несколько атак и забили перед свистком на перерыв: Бензема обыгрался в штрафной в стеночку с Жуниором Винисиусом и пробил в касание в дальний угол – 1:3.

В начале второго тайма Эспаньол побежал вперёд, пытаясь быстро отквитать один мяч, но ничего опасного выжать из этого давления хозяевам не удалось. Реал перехватил инициативу – на 57-й и 59-й минутах Бензема и Модрич выводили друг друга практически один на один, но удар первого потянул Лопес, а второй не попал в ворота. Через две минуты классный проход по линии до штанги провел Винисиус, но пробить не успел. Сантьяго Солари выпустил вместо него Бейла – и тот забил уже через две минуты после появления на поле, одним финтом убрав в штрафной двух защитников и расстреляв ворота соперника – 1:4.

Эспаньол всё равно не сдался и мог возродить интригу практически моментально. На 72-й минуте Пьятти выскочил один на один, Варан его сбил, а арбитр показал Рафе красную. Штрафной у хозяев не удался, но уже в следующей атаке защитникам Реала пришлось выносить мяч с линии собственных ворот. Наконец, на 81-й минуте Роберто Росалес избежал офсайда и забил второй гол, но его зачислили с паузой – повтор проверял момент на офсайд. Эспаньол пошел вперёд еще большими силами и создал несколько полумоментов, но Реалу удалось удержать ворота сухими.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Реала за счётом 2:4. Мадридцы набрали 39 очков и вернулись на третью строчку в турнирной таблице. Эспаньол с 24 зачётными пунктами остался пятнадцатым.

Победа на классе

Реал Мадрид вышел с достаточно простым планом на игру, который состоял в растягивании хрупкой обороны соперника и открываниях центрхав в зонах поближе к флангам. Типичная картина при атаке выглядела так: Эспаньол теряет мяч, его быстро переводят на фланг, после чего нападающие смещаются к штрафной, латерали идут за спину, а Кроос/Модрич создают вариативность.

Агрессивный прессинг и постоянные навалы приводили к большому количеству ошибок в исполнении хозяев, что особенно облегчало защитную работу Реала в центре поля – во многом, она сводилась к тому, чтобы подчистить за партнёром и загнать соперника во фланговые ловушки. Именно поэтому в стартовые 20 минут Реал доминировал, имея 71% владения мячом, 0:6 по ударам и 0:2 на табло. Первый гол оказался особенно характерным: Модрич открылся и получил передачу после отбора на правом фланге, защиту Эспаньола начали растягивать, а Ермозо моментально запаниковал перед Лукой, плассируясь и сделав рывок в сторону от него.

Во втором тайме содержание игры не изменилось – даже упростилось, ведь Эспаньол вылетал в атаки, освобождая пространство.

"Бланкос" второй матч подряд отработали на высочайшей скорости, точно зная, куда надо двигаться и подходить. Уже с первых минут поединка с Эспаньолом стало понятно, что очки у Реала не отнимут и разгром каталонцев – вопрос времени. Единственная проблема заключается в том, что победа в Барселоне базировалась на достаточно прогнозируемых манёврах и за счёт индивидуального класса – для победы в Классико через месяц этого будет мало.

Системные проблемы обороны Реала

Позиционная работа мадридцев основывалась на соблюдении жесткого треугольника Кроос-Модрич-Каземиро в центре при различном понимании функций первых двух. Если Тони активно работал позади и выполнил 6 попыток отбора (4 успешных), то Лука лишь дважды попытался отобрать мяч – безуспешно. Хорват боролся по ситуации, но прекрасно читал игру и руководил перемещениями в центре поля – это явный признак статуса, которым год назад мог похвастаться только Роналду. Модрич должен был отвечать за контроль над зонами, а не таскать рояль.

Это раскрывало важную особенность обороны, которую поставил Солари на матч против Эспаньола. Она строилась на константе, что Каземиро, Кроос, Модрич или кто-то другой должны успешно отзащищаться, но не отвечала на вопрос, что делать в случае неудачи. Собственно, именно так получил красную карточку Варан - достаточно было вместе отобрать мяч у Модрича и обыграть Каземиро в центре, чтобы одним пасом вывести Пьятти один на один.

Индивидуальный характер обороны не раз демонстрировался и на флангах, где много решали исключительно скоростные и защитные навыки. В сочетании с фантастически большим объёмом работы Крооса это приводило к частым обыгрышам гостей и штрафным. "Бланкос" сбивали соперника на своей половине поля вдвое чаще и гораздо ближе к воротам, чем Эспаньол.

Все это накладывалось на серьёзные позиционные ошибки при таких базовых вещах, как ораганизация офсайда. Неудивительно, почему Реал по количеству ожидаемых пропущенных голов находится выше Леганеса.

Словом, победитель прошлогодней Лиги чемпионов до сих пор болеет. Заметно, что Сантьяго Солари ищет решение проблемам, экспериментируя со схемами и моделями игры. Аргентинец логично рассудил, что в игре с 15-й командой Ла Лиги есть смысл разгрузить креативный центр и довериться классной форме своих лидеров обороны, но в итоге на табло вполне могли загореться цифры "4:4". Реал спас класс Эспаньола, но в Лиге чемпионов такое уже не пройдет.

Реал продемонстрировал королевский класс

На "Корнелья-Эль Прат" мадридцы 22 раза обыграли соперника один в один – это самый высокий показатель Реала в сезоне в Испании и второй результат с учётом матча ЛЧ против ЦСКА и 120-минутного поединка в Суперкубке Европы. Впервые в нынешней Ла Лиге "бланкос" забили три гола за один тайм, а гол Карима Бензема на 187-й секунде встречи стал самым быстрым голом "королевского клуба" во всех соревнованиях текущего сезона.

Карим Бензема, кроме бомбардирского, выдал ещё и впечатляющий ассистентский перфоманс. В игре против Эспаньола француз отдал 58 передач, из которых 54 были точными – это его личный рекорд в чемпионате. 39 пасов при этом были направлены в атакующую треть поля, а пять из них стали ключевыми. Кроме нападающего, в историю себя вписал капитан Реала Серхио Рамос, забивший 50-й гол головой за клуб и 83-й головой целом.

С Эспаньолом не стали рекордсменами, но показали впечатляющие цифры Лукас Васкес (5 успешных обводок), Тони Кроос (4 удачных отбора), Каземиро (3 блокировки), Начо (3 перехвата за тайм). Словом, футболисты Реала продемонстрировали поразительный индивидуальный перфоманс, за счёт своей личной крутости прибив крепкую команду – и хоть это и не очень хорошо в системном плане, но очень хорошо в фанатском. Королевский клуб должен играть именно так.