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Бензема: Я вважаю себе "дев'яткою" з душею "десятки"

09:50 485 Читать на русском
Бензема: Я вважаю себе "дев'яткою" з душею "десятки"
Карім Бензема / фото із соцмереж

Нападаник Реала Карім Бензема поділився враженнями після матчу 21-го туру Ла Ліги з Еспаньйолом.

"Я не знаю чи це мій найкращий матч в сезоні. Я намагаюся викладатися в кожному матчі і робити корисні речі: забивати, асистувати партнерам і трохи всього іншого. Люди вимагають від нападників голів, але я вважаю себе "дев'яткою" з душею "десятки".

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Ми дотримуємося цього шляху і продовжимо в тому ж дусі, з цим же запалом. Нам потрібно в кожному матчі доводити, що ми кращі. З кожним роком стає все складніше. Суперники сильні, і нам потрібно міцно триматися", – цитує Бензема Marca.

В нинішньому сезоні француз зіграв за Реал в 21 матчі чемпіонату Іспанії, в яких забив 9 голів та віддав 2 результативні передачі.

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Еспаньйол - Реал Мадрид: Неділя 27 січня 2019

Еспаньйол
Матч завершено
2 : 4
Реал Мадрид
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Теги
Іспанія Карім Бензема Карім Бензема Реал Мадрид Реал Мадрид Еспаньйол - Реал Мадрид
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