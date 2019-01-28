Эспаньол – Реал – 2:4 – видео голов и обзор матча

Реал победил Эспаньол в 21 туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Эспаньол – Реал.

Чемпионат Испании 2018/2019, 21-й тур

Эспаньол – Реал Мадрид – 2:4

Голы: Баптистао, 24 Росалес, 82 – Бензема, 4, 45+1, Рамос, 15, Бэйл, 69

Удаление: Варан, 72

"Сливочные" еще в первом тайме обеспечили себе преимущество в 2 мяча, поэтому даже удаление Варана не помешало мадридцам набрать 3 очка.

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После этой победы Реал набрал 39 очков и вернулся на 3 место в турнирной таблице Примеры. Эспаньол, имея в своем активе 24 зачетных пункта, остался 15-м.