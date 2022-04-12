Бензема на своих плечах тянет Реал. Карим в этом сезоне забил уже 37 голов за 37 матчей. Француз оформил 7 дублей и 3 хет-трика. На прошлой неделе он в одиночку разбил Челси в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Почти все сходятся на том, что Бензема – главный претендент на "Золотой мяч", который в этом году будут вручать по итогам сезона.

Французское издание L'Équipe выделяет трех конкурентов Бензема:

– Кевин де Брюйне (13 голов + 9 ассистов, лидерство в АПЛ с Манчестер Сити)

– Роберт Левандовски (44 гола и лидерство в Бундеслиге с Баварией)

– Килиан Мбаппе (31 гол + 18 ассистов и лидерство в Лиге 1 с ПСЖ)

– Садьо Мане (16 голов за Ливерпуль и победа на Кубке Африки с Сенегалом)

"Золотой мяч" претерпит 4 исторических изменения