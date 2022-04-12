Бензема – фаворит на "Золотий м'яч"-2022, у Франції назвали головних конкурентів
Форвард Реала Карім Бензема поки що безперечно найкращий футболіст сезону.
Бензема на своїх плечах тягне Реал. Карім у цьому сезоні забив вже 37 голів за 37 матчів. Француз оформив 7 дублів і 3 хет-трики. Минулого тижня він самотужки розбив Челсі у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.
Майже всі сходяться на тому, що Бензема – головний претендент на "Золотий м'яч", який в цьому році будуть вручати за підсумками сезону.
Французьке видання L'Équipe виділяє трьох конкурентів Бензема:
– Кевін де Брюйне (13 голів + 9 асистів, лідерство в АПЛ з Манчестер Сіті)
– Роберт Лєвандовскі (44 голи та лідерство в Бундеслізі з Баварією)
– Кіліан Мбаппе (31 гол + 18 асистів і лідерство у Лізі 1 з ПСЖ)
– Садьйо Мане (16 голів за Ліверпуль і перемога на Кубку Африки з Сенегалом)