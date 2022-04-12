Форвард Реала Карім Бензема поки що безперечно найкращий футболіст сезону.

Бензема на своїх плечах тягне Реал. Карім у цьому сезоні забив вже 37 голів за 37 матчів. Француз оформив 7 дублів і 3 хет-трики. Минулого тижня він самотужки розбив Челсі у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Майже всі сходяться на тому, що Бензема – головний претендент на "Золотий м'яч", який в цьому році будуть вручати за підсумками сезону.

Французьке видання L'Équipe виділяє трьох конкурентів Бензема:

– Кевін де Брюйне (13 голів + 9 асистів, лідерство в АПЛ з Манчестер Сіті)

– Роберт Лєвандовскі (44 голи та лідерство в Бундеслізі з Баварією)

– Кіліан Мбаппе (31 гол + 18 асистів і лідерство у Лізі 1 з ПСЖ)

– Садьйо Мане (16 голів за Ліверпуль і перемога на Кубку Африки з Сенегалом)

"Золотий м'яч" зазнає 4 історичних змін