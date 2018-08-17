Бенту возглавил сборную Южной Кореи

Новым главным наставником сборной Южной Кореи стал португалец Паулу Бенту.

Корейская Федерация футбола на своем официальном сайте сообщила о назначении Паулу Бенту на пост главного тренера национальной команды. Детали контракта не сообщаются.

ЧМ-2018: сборную Южной Кореи забросали яйцами по возвращении домой

Специалист известен своей работой в Спортинга и сборной Португалии, с которой дошел до 1/8 финала ЧМ-2010, уступив там минимально будущим победителям турнира испанцам.

На ЧМ-2018 сборная Южной Кореи не смогла выйти из группы, заняв 3 место, но при этом обыграв экс-чемпиона мира сборную Германии.