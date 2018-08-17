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Бенту очолив збірну Південної Кореї

11:38 111 Читать на русском
Бенту очолив збірну Південної Кореї
Паулу Бенту / Корейська футбольна Федерація

Новим головним наставником збірної Південної Кореї став португалець Паулу Бенту.

Корейська Федерація футболу на своєму офіційному сайті повідомила про призначення Паулу Бенту на посаду головного тренера національної команди. Деталі контракту не повідомляються.

ЧС-2018: збірну Південної Кореї закидали яйцями після повернення додому

Фахівець відомий своєю роботою в Спортінгу та збірній Португалії, з якою дійшов до 1/8 фіналу ЧС-2010, поступившись там мінімально майбутнім переможцям турніру іспанцям.

На ЧС-2018 збірна Південної Кореї не змогла вийти з групи, посівши 3 сходинку, але при цьому обігравши екс-чемпіона світу збірну Німеччини.

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Південна Корея Південна Корея Паулу Бенту Паулу Бенту Світ
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