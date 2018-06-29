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ЧМ-2018: сборную Южной Кореи забросали яйцами по возвращении домой

21:49 190 Читати українською
ЧМ-2018: сборную Южной Кореи забросали яйцами по возвращении домой
ЧМ-2018: сборную Южной Кореи забросали яйцами по возвращении домой

Сборную Кореи после вылета с чемпионата мира-2018 дома ждал не слишком теплый прием. Команда финишировала на 3-м месте в группе F.

Южная Корея финишировала на турнире сенсационной победой над Германией и отправилась домой. В аэропорту Сеула собрались сотни болельщиков сборной, которые хотели увидеть футболистов собственными глазами.

Многие фанаты подарили игрокам цветы и поздравили команду аплодисментами. Однако некоторые болельщики, ожидавшие от команды большего на турнире, решили бросить в футболистов и тренеров яйца.

Кроме яиц, в сборную полетели другие посторонние предметы. Стоит отметить, что инцидент не помешал проведению встречи игроков с болельщиками.

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ЧМ 2018 Южная Корея Южная Корея футбольные фанаты Видеоновости
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