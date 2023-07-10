Бенту возглавил сборную Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает официальный сайт тамошней ассоциации. Тренер подписал контракт на 3 года и получил задание выйти на ЧМ-2026.

Экс-тренер Шахтера официально возглавил команду Роналду

Бенту работал со сборной Португалии, возглавлял Крузейро и Олимпиакос, а последним местом работы стала Южная Корея, которую удалось вывести в плей-офф ЧМ-2022. Португалец должен был возглавить сборную Польши, однако его кандидатуру неожиданно заменили Сантушом.

ОАЭ на двух предыдущих Кубках Азии выходили в полуфиналы, но на Мундиалях не играли с 1990-го. В девяностых команду возглавлял Валерий Лобановский.