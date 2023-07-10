Бенту после проваленных переговоров с Польшей возглавил сборную с Ближнего Востока
10 июля 10:03 - Читати українською
Португальский специалист Паулу Бенту продолжит работу в международном футболе.
Бенту возглавил сборную Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает официальный сайт тамошней ассоциации. Тренер подписал контракт на 3 года и получил задание выйти на ЧМ-2026.
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Бенту работал со сборной Португалии, возглавлял Крузейро и Олимпиакос, а последним местом работы стала Южная Корея, которую удалось вывести в плей-офф ЧМ-2022. Португалец должен был возглавить сборную Польши, однако его кандидатуру неожиданно заменили Сантушом.
ОАЭ на двух предыдущих Кубках Азии выходили в полуфиналы, но на Мундиалях не играли с 1990-го. В девяностых команду возглавлял Валерий Лобановский.
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