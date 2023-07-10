Бенту очолив збірну Об'єднаних Арабських Еміратів, повідомляє офіційний сайт тамтешньої асоціації. Тренер підписав контракт на 3 роки та отримав завдання вийти на ЧС-2026.

Екс-тренер Шахтаря офіційно очолив команду Роналду

Бенту працював зі збірною Португалії, очолював Крузейро та Олімпіакос, а останнім місцем роботи стала Південна Корея, яку вдалося вивести у плей-офф ЧС-2022. Португалець мав очолити збірну Польщі, однак його кандидатуру несподівано замінили на Сантуша.

ОАЕ на двох попередніх Кубках Азії виходили у півфінали, але на Мундіалях не грали з 1990-го. У дев'яностих команду очолював Валерій Лобановський.