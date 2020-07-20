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Бенито подвел итоги сезона для Динамо

20 июля 17:55 - Читати українською
Бенито подвел итоги сезона для Динамо
Бенито / Фото ФК Динамо

Нигерийский хавбек Динамо Бенито поделился впечатлениями от дебютного сезона в УПЛ.

"Не идеальный сезон для нас, не тот, на который мы ожидали, но, слава Аллаху, цели были достигнуты. Мы продолжаем работать, чтобы следующий сезон был лучшим. Увидимся скоро, Динамо", – написал Бенито в Istagram.

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Стоит отметить, что 21-летний нигериец присоединился к киевскому клубу в феврале и провел за основную команду только один матч.

Напомним, по итогам прошлого сезона УПЛ "бело-синие" заняли второе место, которое позволяет им сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

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