Бенито подвел итоги сезона для Динамо

Нигерийский хавбек Динамо Бенито поделился впечатлениями от дебютного сезона в УПЛ.

"Не идеальный сезон для нас, не тот, на который мы ожидали, но, слава Аллаху, цели были достигнуты. Мы продолжаем работать, чтобы следующий сезон был лучшим. Увидимся скоро, Динамо", – написал Бенито в Istagram.

Андронов уверен, кто станет новым тренером Динамо

Стоит отметить, что 21-летний нигериец присоединился к киевскому клубу в феврале и провел за основную команду только один матч.

Напомним, по итогам прошлого сезона УПЛ "бело-синие" заняли второе место, которое позволяет им сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Колос – Динамо: Киев проползает в ЛЧ после уникального фиаско – позорная развязка сезона, феерия не тех динамовцев