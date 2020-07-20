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Беніто підбив підсумки сезону для Динамо – нігерієць зіграв за киян лише 5 хвилин

17:55 - Читать на русском
Беніто підбив підсумки сезону для Динамо – нігерієць зіграв за киян лише 5 хвилин
Беніто / Фото ФК Динамо

Нігерійський хавбек Динамо Беніто поділився враженнями від дебютного сезону в УПЛ.

"Не ідеальний сезон для нас, не той, на який ми очікували, але, слава Аллаху, цілі були досягнуті. Ми продовжуємо працювати, щоб наступний сезон був кращим. Побачимося скоро, Динамо", – написав Беніто в Istagram.

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Варто відзначити, що 21-річний нігерієць приєднався до київського клубу у лютому і зіграв за основну команду лише в одному матчі, вийшовши на заміну.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону УПЛ "біло-сині" посіли другу сходинку, яка дозволяє їм зіграти у кваліфікації до Ліги чемпіонів.

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