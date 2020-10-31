Колос в четырех последних матчах трижды сыграл вничью, а Олимпик крайние два поединка проиграл всухую, так что встреча этих команд в Ковалёвке обещала быть весёлой. Подопечные Руслана Костишина начали её значительно активнее: до 8-й минуты хозяева провели уже три угловых и столько же ударов по воротам – Задоя с дистанции пробивал высоковато, замыкание Костишина вытащил Кичак, а ещё один выстрел Дениса заблокировали. Олимпик огрызнулся на 10-й минуте мощным выстрелом Цымбалюка из-за пределов штрафной, но Кучерук также не спал.

Бенито отличился дебютным голом в чемпионате Украины

Постепенно дончане стали выравнивать ход встречи. На 12-й минуте одна из атак "олимпийцев" завершилась ударом Тейшейры с острого угла во внешнюю сторону сетки, а уже на 17-й гости открыли счёт в результате передачи Максима с левого фланга под выход Бенито один на один – арендованный динамовец пробил между ног Кучеруку, отметившись дебютным голом в УПЛ. 0:1!

После такого мощного старта обе команды сбавили обороты. Матч сбился к позиционной борьбе, в которой моменты возникали редко, а их острота оставляла желать лучшего. Наиболее интересными эпизодами стали дальние удары Смирного (21 минута) и Задои (33-я), которые стали добычей Кичака. Олимпик огрызнулся двумя заблокированными выстрелами Шахаба. В итоге, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе дончан.

Казалось, что второй тайм ковалёвцы начнут с навала на ворота гостей, однако активнее стартовали "олимпийцы". На 53-й минуте удачный рикошет привёл к рывку Шахаба в штрафную с передачей под удар Тейшейре, но Кичак спас в этой ситуации; на 56-й Шахаб сам пробивал головой метров с шести, однако голкипер снова парировал. В конце концов, Олимпик добился своего: Гавриш на краю штрафной сбил Шахаба, арбитр назначил пенальти, а иранский нападающий его реализовал – 0:2! Интересно, что оба гола ковалёвцы пропустили на 17-й минуте каждого из таймов – прямо как тур назад с Минаем.

Встревоженный Руслан Костышин еще до второго гола выпустил Селезнёва и Ильина, но в следующие 15 минут они ничего, кроме жёлтой карточки за симуляцию, не принесли. Олимпик тоже ничего не создавал, а главный тренер хозяев продолжал наращивать атакующую мощь – на поле вышли Лысенко и Богданов. Последний на 70-й минуте решился на дальний удар, однако он оказался слишком неточным. Игорь Климовский, тем временем, снял Шахаба и Тейшейру, бросив в бой Каргбо и Альваренгу.

Колосу постепенно удалось перехватить инициативу и несколько раз обострить ситуацию у ворот гостей, но моменты давались очень туго. По сути, до 85-й минуты ничего, кроме удара Драме мимо собственных ворот после подачи ковалёвцев с фланга, хозяевам создать не удалось, однако очередная подача на 86-й привела к пенальти – VAR заметил игру рукой в штрафной Олимпика. Селезнев с "точки " сократил отставание в счёте, однако отыграться ковалёвцам так и не удалось.

Таким образом, Олимпик набрал 12 очков, поднявшись на пятую позицию в турнирной таблице. Колос, имея столько же зачётных баллов, идёт шестым.

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