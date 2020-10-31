Бенито отличился дебютным голом в чемпионате Украины
14:51 - Читати українською
Полузащитник Олимпика Бенито забил первый гол в УПЛ в матче 8-го тура чемпионата против Колоса.
Нигериец открыл счет на 17 минуте, когда Тейшейра выдал классную разрезную передачу, а Бенито убежал от защитников и переиграл голкипера.
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Отметим, что это первый гол вингера в чемпионате Украины, хотя он присоединился к Динамо еще зимой этого года.
К слову, Бенито провел 7 матчей в текущем сезоне в составе Олимпика и отметился двумя ассист до начала матча с Колосом.
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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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