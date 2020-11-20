Игроки киевлян, которые сейчас выступают за донецкий Олимпик на правах аренды, стали героями нового выпуска SportArena TV.

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Ведущий предложил игрокам бросить вызов президенту киевлян. Игорь Суркис – известный мастер набивания мяча, сидя на стуле. Журналист пошутил, что тот, кто сможет превзойти результат Суркиса, в качестве награды вернется в киевскую команду. Каргбо сумел набить 88 раз, а вот у Бенито с этим возникли проблемы.

Добавим, что нынешнем сезоне оба игрока провели по 8 матчей в УПЛ. Бенито забил два гола и отдал три результативные передачи, а Каргбо в своем активе имеет лишь один забитый мяч.

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