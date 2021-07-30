Бенитес внес лидера времен Анчелотти в "черный список" Эвертона
Новый наставник ливерпульского Эвертона Рафа Бенитес будет строить игру команды без любимца своего предшественника Карло Анчелотти.
Испанский специалист не рассчитывает на Хамеса Родригеса, сообщает Liverpool Echo.
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Колумбиец вместе с Джонджо Кенни и Фабианом Делфом попал в "черный список" Бенитеса. Эвертон готов выслушать предложения о продаже любого из них. На старте предсезонной подготовки "ирисок" новый наставник мерсисайдцев якобы откровенно заявил Хамесу, что тот у него играть не будет.
Сам хавбек разочарован позицией коуча и клуба, поскольку на Гудисон Парк его все устраивало. Учитывая зарплату латиноамериканца (6 млн евро в год), "ириски" попытаются его продать в летнее трансферное окно.
К слову, в сезоне 2020/21 Хамес Родригес провел 23 матча в АПЛ, в которых забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач.
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