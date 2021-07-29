Универсал "ирисок" решил продлить контракт, сообщает официальный сайт клуба.

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Коулмен поставил подпись под пролонгацией соглашения с Эвертоном еще на год. Теперь он получил шанс остаться на Гудисон Парк минимум до лета 2023-го. Коулмен перебрался в стан "ирисок" из родного Слайго Роверс еще в январе 2009 года за скромные 60 тысяч фунтов. С тех пор 32-летний ирландец провел 350 матчей за Эвертон во всех турнирах (26 мячей) и стал капитаном команды.

К слову, новый сезон в Премьер-лиге начнется 13 августа. Команда Коулмена в 1-м туре будет противостоять Саутгемптону дома.

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