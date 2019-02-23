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Бенітес може очолити Лестер влітку

09:30 156 Читать на русском
Бенітес може очолити Лестер влітку
Рафаель Бенітес / Фото Sky Sports

Наставник Ньюкасла Рафаель Бенітес близький до зміни місця роботи.

Керівництво Лестера розглядає Рафаеля Бенітеса як потенційного кандидата на посаду головного тренера "лисиць", повідомляє Mirror.

Шмейхель влітку може покинути Лестер

На даний момент іспанський фахівець очолює Ньюкасл, його чинний контракт діє до завершення поточного сезону.

58-річний Бенітес відомий свою роботою у Ліверпулі, Челсі та Реалі.

В поточному сезоні АПЛ після 26 турів Лестер посідає 12-ту сходинку турнірної таблиці.

Зідан, Моурінью, Конте та ще 7 "феніксів", перероджених з попелу: топ-10 тренерів, які засяяли після гучних провалів

Теги
Англія Ньюкасл Ньюкасл Лестер Сіті Лестер Сіті Рафаель Бенітес Рафаель Бенітес
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