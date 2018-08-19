Бенитес может возглавить китайский клуб и зарабатывать 33 миллиона евро в год

В услугах наставника Ньюкасла Рафаэля Бенитеса заинтересован китайский Тяньцзинь Цюаньцзянь.

Китайский клуб готов ждать когда у Бенитеса закончится контракт с Ньюкаслом, а это произойдет через год, летом 2019-го. Однако китайцы знают сколько готовы платить специалисту. Бенитес может получать в "поднебесной" 33 миллиона евро в год, сообщает Mirror.

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Заметим, что Бенитес тренирует Ньюкасл с октября 2016 года. Под руководством испанца "сороки" одержали одно очко в 2 турах нынешнего розыгрыша АПЛ.