toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ХАДДЕРСФИЛД ВИТАЛИЙ ФЕДОРИВ ТРАНСФЕРЫ РЕАЛ МАДРИД - ХЕТАФЕ ДЕСНА - КАРПАТЫ

Бенитес может возглавить китайский клуб и зарабатывать 33 миллиона евро в год

16:22 27 Читати українською
Бенитес может возглавить китайский клуб и зарабатывать 33 миллиона евро в год
Рафаэль Бенитес / Фото ФК Ньюкасл

В услугах наставника Ньюкасла Рафаэля Бенитеса заинтересован китайский Тяньцзинь Цюаньцзянь.

Китайский клуб готов ждать когда у Бенитеса закончится контракт с Ньюкаслом, а это произойдет через год, летом 2019-го. Однако китайцы знают сколько готовы платить специалисту. Бенитес может получать в "поднебесной" 33 миллиона евро в год, сообщает Mirror.

Топ-9 неочевидных прогнозов на новый сезон АПЛ

Заметим, что Бенитес тренирует Ньюкасл с октября 2016 года. Под руководством испанца "сороки" одержали одно очко в 2 турах нынешнего розыгрыша АПЛ.

Теги
Мир Ньюкасл Ньюкасл Рафаэль Бенитес Тяньцзинь Цюаньцзянь Тяньцзинь Цюаньцзянь Китай
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Реал – Хетафе: Лунин не попал в заявку на матч
    Іспанія — 14:07193 Реал – Хетафе: Лунин не попал в заявку на матч
48
мин
Тулуза
18:00
Бордо
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук