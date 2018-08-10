Топ-9 неочевидных прогнозов на новый сезон АПЛ

Перед стартом сезона 2018/19 в английской Премьер-лиге прогноз на будущий ход событий составил культовый британский журнал FourFourTwo.

1. Изменения положительно повлияют на Арсенал

Конечно, будет очень странно наблюдать за тем, как действиями Арсенала руководит кто-то другой, не Арсен Венгер. Но Унаи Эмери вряд ли грозят проблемы, которые постигли когда-то Дэвида Мойеса в Манчестер Юнайтед. Более того, испанский специалист вполне вероятно согласился на предложение "канониров", поскольку видит перспективу в талантливой группе игроков, с которыми придется работать. На Эмирейтс есть несколько бриллиантов.

С другой стороны, состав лондонцев является немного разбалансированным, что может ограничить тренерскую работу. Ему придется использовать одних игроков на максимуме, а другие могут попасть в опалу и начать бойкот. Но борьба за место в основе может стимулировать эту команду. А это уже намного лучше, чем стагнация в последние годы под руководством Венгера: это будет что-то новое, а не одно и то же, снова и снова с медленным разрушением репутации великого тренера.

Найцікавіше про трансфери, оцінка перспектив у топ-6 та знайомство з новачками. Прев'ю АПЛ сезону-2018/19

2. Фабиански станет сделкой сезона

Что вам дают сегодня 7 млн ​​фунтов? Чуть больше 11 % Алиссона, и то не самых лучших. Пара ребер или что-то похожее. Возможно, коленная чашечка. Конечно, даже не одна его рука. Но можете получить всего Лукаша Фабиански, а для объемного трансферного окна Вест Хэма этим летом он выглядит самым большим подписанием.

Всегда трудно оценивать, насколько хорошо играет голкипер в ужасной команде из-за 10-ти неудачников перед ним, но Фабиански был одним из немногих игроков, которые хорошо себя зарекомендовали в Суонси. "Молотки" могут чувствовать себя безопаснее с ним в воротах, чем с Джо Хартом.

3. Бернли будет бороться за выживание

Не умаляя достижение "бордовых", стоит отметить, что их седьмое место больше свидетельствует об уровне остальных команд Премьер-лиги в прошлом сезоне, ведь Бернли занял такое место после 11 игр без побед посреди сезона, а также проиграл три из последних пяти матчей чемпионата.

Подопечные Шона Дайча выглядели солидно и прекрасно, но в дивизионе теперь нет очевидных мальчиков для битья, команды вокруг усилились, а Бернли опоздал с выходом на трансферный рынок (Джо Харт и Бен Гибсон присоединились к клубу только на этой неделе). Добавьте к этому потенциальный балласт в виде игр в формате воскресенье-четверг-воскресенье и тяжелые матчи в Лиге Европы, и мы можем стать свидетелями огромного падения Бернли в этом сезоне.

4. Бенитес останется и продолжит творить чудеса

Самым большим страхом для большинства фанов Ньюкасла на сегодня является угроза того, что Рафа Бенитес решит, что сыт по горло сотрудничеством с Майком Эшли и уйдет. Однако, если бы он действительно хотел взорвать "сорок" изнутри, то уже сделал бы это. Также создается впечатление, что испанец попал в ловушку: сочетание его специфического футбола и требований к работе, семья, проживающая в Англии, означают, что вариантов с другим местом работы мало. Он останется, а пока он будет пребывать на Сент-Джеймс Парк Ньюкасл продолжит перезагрузку.

5. Все полюбят Джеймса Мэддисона

Год назад Мэддисон был на распутье. Его переезд из Ковентри в Норвич не прошел гладко: несколько раз ему пришлось поехать в аренду, а сам хавбек заработал репутацию человека, эго которого опережает талант. Но он опустился на землю, изменил свое отношение к ситуации и стал одним из лучших игроков Чемпионшипа.

Поразил всех так, что Лестер решил, что 21-летний парень. никогда не игравший в Премьер-лиге, стоит 25 млн фунтов. Но он может отработать каждый пенни: это игрок, который сверкает в сложных ситуациях, не медленный, но не полагается на скорость, а еще он перешел в команду, которая нуждается в новом креативном лидере после продажи Рияда Мареза. Будет шоком, если до мая мы не увидим его в составе сборной Англии.

6. Два клуба-новичка финишируют в верхней части таблицы

Сразу после элиты Премьер-лига – это огромная кипящая миска супа. Иногда появляются ингредиенты, которые могут удивить, но в целом – банальный бульон. 21 пункт между Бернли, ставшим седьмым, и Суонси, который вылетел, аналогичный разрыву "бордовых" с четвертым Ливерпулем. Это значит, что все из-за пределов топ-6 могут финишировать на любом месте, даже команды, которые поднялись из Чемпионшипа. Кардифф вылетит, поскольку команда под руководством Нила Уорнока слишком скупа, а вот Фулхэм и Вулверхэмптон находятся в процессе строительства составов, которые могут соперничать с кем-либо из перечня нефаворитов. Как минимум, один из них, а, возможно, и оба – проведут добротный сезон.

7. Маурицио Сарри закончит провалом

Челси очень повезло, что все мы были захвачены чемпионатом мира в течение лета, и, соответственно, не обращали внимание на тренерскую сагу, которая плавно перешла в период предсезонной подготовки. А она явно заслуживала негативной реакции. Конечно, задержка с увольнением Антонио Конте имела свои причины, но это не отменяет того факта, что Маурицио Сарри получил какой-то инвалидный шанс проявить себя в английском футболе. Разбалансированный состав, только один трансфер до августа, бойкот Куртуа и последующий переход в Реал, и минимум времени на подготовку. Все это указывает на угрозу еще одного увольнения накануне Рождества на Стэмфорд Бридж.

8. Ливерпуль умудрится ничего не выиграть

Все это кажется слишком совершенным. После многих лет относительной экономии для такого большого клуба, Ливерпуль как будто сорвался с цепи и солидно потратился с января. Да еще и не просто потратил много – потратил разумно. Клуб обратил внимание на свои проблемные места и воспользовался проблемами с лучшими игроками, которые были доступны на рынке.

Все имеет смысл. Но все же это Ливерпуль. Ни одного титула лиги за 28 лет, и достижения в кубках уже не выглядит столь невероятными. Нельзя сказать, почему, но есть какое-то внутреннее ощущение. Несмотря на всю логику, весь смысл, все якобы изящное планирование, они ничего не получат. Очевидно.

9. Моуринью покинет Манчестер Юнайтед 22 октября

Не нужно быть тенденциозным или поведенческим экспертом, чтобы заметить, что мы это где-то видели раньше. Поведение Жозе Моуринью летом правильно было бы описать словом "мрачное"; человек недоволен жизнью и бросается на всех и каждого.

Отправлять закодированные сообщения менеджменту – одно дело, но выбор странных боев с такими игроками, как Антонио Валенсия, или обвинения в том, что его команда ослабевает – совсем другое. Это все начинает казаться знакомым болельщикам Челси – это картинка, за которой они наблюдали три года назад, завершившаяся тем, что в декабре тренера-чемпиона уволили со слезами измены.

Манчестер Юнайтед играет против бывшей команды Моуринью в уикэнд 20 октября: плохой старт сезона, угнетенные игроки, которые не имеют энтузиазма бороться за своего менеджера и символическое поражение от старых друзей – все становится предельно ясным. Он уйдет в следующий понедельник...