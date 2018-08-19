toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ХАДДЕРСФІЛД ВІТАЛІЙ ФЕДОРІВ ТРАНСФЕРИ РЕАЛ МАДРИД - ХЕТАФЕ ДЕСНА - КАРПАТИ

Бенітес може очолити китайський клуб та заробляти 33 мільйони євро на рік

16:19 399 Читать на русском
Бенітес може очолити китайський клуб та заробляти 33 мільйони євро на рік
Рафаель Бенітес / Фото ФК Ньюкасл

У послугах наставника Ньюкасла Рафаеля Бенітеса зацікавлений китайський Тяньцзинь Цюаньцзянь.

Китайський клуб готовий чекати коли у Бенітеса закінчиться контракт з Ньюкаслом, а це станеться через рік, влітку 2019-го. Проте китайці вже знають скільки готові платити спеціалісту. Бенітес може отримувати у "піднебесній" 33 мільйони євро на рік, повідомляє Mirror.

Топ-9 неочевидних прогнозів на новий сезон АПЛ

Зауважимо, що Бенітес тренує Ньюкасл з жовтня 2016 року. Під керівництвом іспанця "сороки" здобули одне очко у 2 турах цьогорічного розіграшу АПЛ.

Теги
Світ Ньюкасл Ньюкасл Рафаель Бенітес Тяньцзинь Цюаньцзянь Тяньцзинь Цюаньцзянь Китай
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
48
хв
Торіно
19:00
Рома
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук