Бенітес може очолити китайський клуб та заробляти 33 мільйони євро на рік

У послугах наставника Ньюкасла Рафаеля Бенітеса зацікавлений китайський Тяньцзинь Цюаньцзянь.

Китайський клуб готовий чекати коли у Бенітеса закінчиться контракт з Ньюкаслом, а це станеться через рік, влітку 2019-го. Проте китайці вже знають скільки готові платити спеціалісту. Бенітес може отримувати у "піднебесній" 33 мільйони євро на рік, повідомляє Mirror.

Топ-9 неочевидних прогнозів на новий сезон АПЛ

Зауважимо, що Бенітес тренує Ньюкасл з жовтня 2016 року. Під керівництвом іспанця "сороки" здобули одне очко у 2 турах цьогорічного розіграшу АПЛ.