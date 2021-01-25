Накануне Наполи уступил Вероне (1:3). Это уже 6 поражение "голубых" в текущей кампании Серии А, которое заметно пошатнуло позиции Дженнаро Гаттузо на тренерском мостике.

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Как сообщает Calciomercato, Аурелио Де Лаурентис, президент неаполитанцев, рассматривает на место нынешнего наставника Рафаэля Бенитеса, который остался без работы. Контракт Гаттузо завершается в конце сезона, но Наполи не спешит его продлевать, а потому приход Рафы выглядит вероятным.

Заметим, Бенитес уже ранее работал в Италии – возглавлял Наполи и Интер. Также успел потренировать Реал, Ливерпуль, Челси, Ньюкасл и другие европейские клубы.

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