Напередодні Наполі поступився Вероні (1:3). Це вже 6 поразка "блакитних" у поточній кампанії Серії А, яка помітно похитнула позиції Дженнаро Гаттузо на тренерському містку.

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Як повідомляє Calciomercato, Ауреліо Де Лаурентіс, президент неаполітанців, розглядає на місце нинішнього наставника Рафаеля Бенітеса, який залишився без роботи. Контракт Гаттузо завершується наприкінці сезону, але Наполі не поспішає його продовжувати, а тому прихід Рафи виглядає ймовірним.

Зауважимо, Бенітес вже раніше працював в Італії – очолював Наполі та Інтер. Також встиг потренувати Реал, Ліверпуль, Челсі, Ньюкасл та інші європейські клуби.

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