Чемпіонат Португалії 2023/24, 26-й тур

Каса Піа – Бенфіка – 0:1

Гол: Кабрал, 74

Бенфіка після виходу в 1/4 фіналу Ліги Європи повернулась до боротьби за чемпіонство у Португалії. Суперником Трубіна і Ко стала Каса Піа. "Орли" очікувано володіли ініціативою, хоча і суперник не забував про атаки. Трубін рятував команду наприкінці першого тайму, коли впорався з ударом під ближню стійку від Пабло Роберто.

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У другому таймі Рафа Сілва та Антоніо Сілва могли вивести Бенфіку вперед, але обом забракло точності. Каса Піа могла претендувати на курйозний пенальті – Аурснес зловив м'яч у руки, коли той перетнув лицьову лінію. Втім, арбітр вирішив не карати норвежця за спробу швидше продовжити гру. А перемогу Бенфіці приніс Артур Кабрал, який змістився з правого флангу в штрафний, хитнув захисника та пробив у дальній кут. Цей гол став єдиним у грі.

Таким чином, Бенфіка набрала 64 очки та знову очолила турнірну таблицю (у Спортінга на 2 очки менше, але є 2 гри в запасі). Щодо Трубіна, то Sofascore оцінила виступ Анатолія у 7,4 бала. Українець у другій грі поспіль втримав ворота на замку, здійснивши 3 сейви, маючи точність передач 82%.

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