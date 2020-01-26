Бенфика угрожает Шахтеру роскошной формой в чемпионате Португалии – "орлы" легко разобрались с очередным соперником

Бенфика продолжила свое победное шествие в матче 18 тура Примейры-лиги против Пасуш де Ферейра.

Чемпионат Португалии, 18 тур

Пасуш де Ферейра – Бенфика – 0:2

Голы: Рафа Силва, 39, Винисиус, 47

Пасуш де Ферейра пополнил список жертв команды Бруно Лаге. "Орлы" захватили инициативу с первых минут, однако голкипер хозяев Рибейро и неточность самых лиссабонцев позволили нулям долго светить на табло стадиона. Такая ситуация надоела Рафе Силве, который на 39-й минуте элегантным финтом убрал защитника и четко пробил мимо вратаря. 26-летний хавбек Бенфики быстро набрал форму после травмы паха – три гола в последних двух матчах.

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Команды не успели разогреться во второй половине, а чемпионы Португалии удвоили преимущество. Неугомонный Силва сделал идеальную передачу на Карлоса Винисиуса, и бразилец побежал пафосно праздновать свой успех с фанатами. На этом голевой запал Бенфики закончился, поэтому матч докатился до финального свистка при счете 0:2.

Поражение против Порту в 3 туре остается единственной потерей очков для подопечных Лаге за весь чемпионат – отрыв от "драконов" уже составляет феноменальные 10 очков.

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