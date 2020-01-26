Бенфіка погрожує Шахтарю розкішною формою у чемпіонаті Португалії – "орли" легко розібрались із черговим суперником

Бенфіка продовжила свою переможну ходу в матчі 18 туру Прімейри-ліги проти Пасуш де Ферейра.

Чемпіонат Португалії, 18 тур

Пасуш де Ферейра – Бенфіка – 0:2

Голи: Рафа Сілва, 39, Вінісіус, 47

Пасуш де Ферейра поповнив список жертв команди Бруно Лаге. "Орли" захопили ініціативу з перших хвилин, однак голкіпер господарів Рібейро і неточність самих лісабонців дозволили нулям довго світити на табло стадіону. Така ситуація набридла Рафі Сілві, який на 39-й хвилині елегантним фінтом прибрав захисника і чітко пробив повз воротаря. 26-річний хавбек Бенфіки швидко набрав форму після травми паху – три голи у останніх двох матчах.

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Команди не встигли розігрітися у другій половині, а чемпіони Португалії подвоїли перевагу. Невгамовний Сілва зробив ідеальну передачу на Карлоса Вінісіуса, і бразилець побіг пафосно святкувати свій успіх з фанатами. На цьому гольовий запал Бенфіки закінчився, тому матч докотився до фінального свистка за рахунку 0:2.

Поразка проти Порту в 3 турі залишається єдиною втратою очок для підопічних Лаге за весь чемпіонат – відрив від "драконів" вже складає феноменальні 10 очок.

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