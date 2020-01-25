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Бенфика – Шахтер: стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы

15:36 25 Читати українською
Бенфика – Шахтер: стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы
Стадион Эштадиу да Луж / Фото из открытых источников

Фанаты "оранжево-черных" уже могут приобрести билеты на ответный матч Лиги Европы против Бенфики.

 

Началась продажа билетов на матч 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики, который состоится в Лиссабоне, информирует официальный сайт Шахтера.

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Болельщики могут приобрести пропуска на матч в кассах ОСК Металлист или онлайн на shakhtar.com.

Цена билетов в гостевой сектор стадиона Эштадиу да Луж – 700 грн. Поединок состоится 27 февраля, начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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Лига Европы Бенфика - Шахтер Шахтер Шахтер Бенфика Бенфика билеты на футбол
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