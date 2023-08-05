Вратарь Шахтера Анатолий Трубин имеет еще один вариант в Европе.

"Горняки" получили первое предложение от Бенфики по трансферу Трубина – лиссабонцы предложили 12 млн евро, сообщает Record.

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Шахтер же за такую сумму готов отдать лишь 50% прав на игрока. В целом, чемпион Украины просит за своего вратаря 22 млн евро.

Напомним, голкипер Шахтера уже согласовал личный контракт с Интером, однако клубы не могут договориться о цене на футболиста.

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