Бенфика сделала предложение по Трубину – Шахтер требует почти в 2 раза больше
11:18 - Читати українською
Вратарь Шахтера Анатолий Трубин имеет еще один вариант в Европе.
"Горняки" получили первое предложение от Бенфики по трансферу Трубина – лиссабонцы предложили 12 млн евро, сообщает Record.
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Шахтер же за такую сумму готов отдать лишь 50% прав на игрока. В целом, чемпион Украины просит за своего вратаря 22 млн евро.
Напомним, голкипер Шахтера уже согласовал личный контракт с Интером, однако клубы не могут договориться о цене на футболиста.
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