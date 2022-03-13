Около 2 миллионов украинцев были вынуждены бежать от войны, которую на нашей земле развязал Владимир Путин своей армией, за границу.

Легенды Бенфики лично собирают помощь для Украины – эмоциональное видео

Среди них и четверо мальчишек (Алексей, Мирон, Илья и Никита), занимавшихся футболом в школах Бенфики в Киеве и Харькове. Их приютила Бенфика, а президент клуба Руй Кошта помог с амуницией и вещами.

"Это молодые люди, которые играли в двух футбольных школах, которые есть у Бенфики в Украине: Харькове и Киеве. Мы надеемся принять около 30 детей, которым мы поможем. Им и их семьям. Трудно видеть то, что происходит в Украине. Мы здесь, чтобы помочь", – цитирует исполнительного директора фонда Бенфики Карлоса Мойя Abola .

Напомним, из-за нападения отдельные украинские города испытывают ужасные бомбардировки россиянами. Среди них – Киев и Харьков, откуда убегали юные футболисты и их семьи.