Благотворительный фонд Бенфики готовит к отправке в Украину множество вещей первой необходимости. Это, в частности, продукты питания, одежда, детские принадлежности, средства гигиены и т.д.

Бенфика открыла фонд помощи Украине – очередной жест команды Яремчука

К сбору и упаковке бандеролей приобщились несколько легенд лиссабонцев. Среди них – Луизао, а также Руй Кошта, который поиграл с Андреем Шевченко в Милане, а сейчас является президентом Бенфики. Соответствующий видеоролик опубликован в Instagram "орлов".

"Это не только спортивная, но и важная социальная миссия. Что-то большее, чем гол – это очень важная игра для многих людей в нынешней ситуации", – заявил президент Бенфики.

Напомним, за лиссабонскую команду выступает наш Роман Яремчук. Форвард сборной Украины забил 8 голов в 34-х матчах.

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