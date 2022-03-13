Бенфіка прихистила юних українських футболістів
Португальський клуб Романа Яремчука продовжує підтримувати Україну в непрості часи.
Близько 2 мільйонів українців були змушені втікати від війни, що на нашій землі розв'язав Володимир Путін своєю армією, закордон.
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Серед них і четверо хлопчаків (Олексій, Мирон, Ілля та Микита), які займались футболом у школах Бенфіки в Києві та Харкові. Їх прихистила Бенфіка, а президент клуб Руй Кошта допоміг з амуніцією та речима.
"Це молоді люди, які грали у двох футбольних школах, які є у Бенфіки в Україні: Харкові та Києві. Ми сподіваємось прийняти близько 30 дітей, яким ми допоможемо. Їм та їхнім сім'ям. Важко бачити те, що відбувається в Україні. Ми тут, щоб допомогти", – цитує виконавчого директора фонду Бенфіки Карлоса Мойя Abola.
Нагадаємо, через напад окремі українські міста зазнають жахливих бомбардувань росіянами. Серед них – Київ і Харків, звідки втікали юні футболісти та їхні сім'ї.
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