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Бенфика подписала колумбийского нападающего – очередной зимний трансфер соперника Шахтера

11 января 10:59 249 Читати українською
Бенфика подписала колумбийского нападающего – очередной зимний трансфер соперника Шахтера
Йони Гонсалес (слева) / Сайт Бенфики

Бенфика продолжает активно работать на трансферном рынке.

Лиссабонцы на своем официальном сайте объявили о подписании форварда Йони Гонсалеса.

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Соглашение новичка рассчитано до лета 2024 года, вингер перебрался на Да Луж в статусе свободного агента. Предыдущей командой колумбийца был Флуминенсе, за который он забил 17 голов в 62 играх. Трансфер Гонсалеса стал для Бенфики далеко не первым этой зимой – "орлы" уже усилились защитником Элиасом Перейрой и хавбеком Юлианом Вайглем.

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Напомним, в рамках 1/16 финала Лиги Европы чемпионы Португалии будут противостоять донецкому Шахтеру -–матчи состоятся 20 и 27 февраля.

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Трансферы Бенфика Бенфика Португалия Флуминенсе Флуминенсе Йони Гонсалес Йони Гонсалес
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