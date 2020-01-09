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Эспаньол ослабил соперника Шахтера, осуществив самый дорогой трансфер в истории

9 января 12:12 573 Читати українською
Эспаньол ослабил соперника Шахтера, осуществив самый дорогой трансфер в истории
Рауль Де Томас / фото: Бенфика

Испанский нападающий лиссабонской Бенфики Рауль Де Томас продолжит свою карьеру в Ла Лиге.

Эспаньол на своем официальном сайте сообщил о переходе Рауля Де Томаса. Нападающий подписал контракт до лета 2026 года.

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Детали перехода не сообщаются, однако по неофициальной информации, Бенфика получит за воспитанника мадридского Реала 20 млн евро и еще 2,5 млн бонусов (1 млн за 10 сыгранных матчей, еще один, если Эспаньол не вылетит из Ла Лиги, и 500 000 за 5 забитых мячей).

Таким образом этот трансфер станет самым дорогим в истории "попугаев". Предыдущим самым дорогим приобретением Эспаньола был Матиас Варгас, за которого каталонский клуб прошлым летом заплатил Велес Сарсфилду 10,5 млн евро.

Карьера Де Томаса в Бенфике, с которой Шахтер сыграет в рамках 1/16 финала Лиги Европы, оказалась крайне неудачной – всего семь матчей в чемпионате Португалии и ни одного забитого мяча (правда, есть по одному голу в Кубке, Кубке лиги и Лиге чемпионов).

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