Бенфика обыграла Авеш в дебютном матче Вайгля – будущий соперник Шахтера вырвал победу на последних минутах

В 16 туре чемпионата Португалии Бенфика одержала тяжелую победу в матче против Авеша.

Чемпионат Португалии, 16 тур

Бенфика – Авеш – 2:1

Голы: Пицци, 76, пен, Андре Алмейда, 89 – Мохаммади, 20.

Бенфика собрала 20 тысяч фанов на первой тренировке в новом году – атмосферное видео от соперника Шахтера

Первый тайм лиссабонские "орлы" точно не могут записать в свой актив. Даже дебют звездного новичка команды Юлиана Вайгля не помог Бенфике поразить ворота последней команды чемпионата в первые 45 минут. Что касается гостей, то они на 20 минуте всколыхнули Да Луж стремительным проходом Махаммади и его точным ударом.

После перерыва Бруно Лаге выпустил на поле бразильского форварда Карлоса Винисиуса, который держал в постоянном напряжении оборону Авеша. Почти каждая атака Бенфики приводила к реальному голевому моменту у ворот гостей. Отыгрались хозяева на 76 минуте: Винисиус заработал пенальти, который реализовал Пицци. Бенфика продолжила давить и таки вырвала три очка: на 89 минуте после подачи с углового и скидки того же Винисиуса победу хозяевам принес Андре Алмейда.

Благодаря этому результату Бенфика после 16 тура гарантированно останется на первом месте в турнирной таблице чемпионата Португалии. Преследователь "орлов", Порту, сегодня сыграет свой матч против Морейренше.

Суперник Шахтаря в ЛЄ загрожує вильотом: космічні прибутки, дика серія – вони прибивали Динамо і Ракицького