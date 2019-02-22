Бенфика открывает футбольную академию в Украине

Филиал детской академии лиссабонской Бенфики отныне будет функционировать в Украине.

В среду, 20 февраля, Бенфика заключила соглашение об открытии футбольной академии в Украине. Договор подписали спортивный директор лиссабонского клуба Руй Кошта и директор футбольной академии в Украине Мария Кривопишина.

Экс-звезда Реала Арбелоа посетил Тернополь – он открыл спортивную школу

Также на церемонии присутствовала Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Португалии Инна Огнивец. Подписание соглашения состоялось на стадионе Бенфики Эштадиу да Луж.

Ожидается, что школа Бенфики начнет работу в Киеве в апреле этого года. Набор детей планируют начать 1 марта. Заявку можно оставить на странице организации в Фейсбук.

"Навіть Реал не може допомогти". Чому юний українець, якого називають "другим Касільясом", досі не грає за Мадрид

В академии будут заниматься мальчики и девочки в возрасте от 3 до 16 лет. Обучение будет проводиться португальскими тренерами лицензии UEFA Pro.