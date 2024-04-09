В течение последней недели Бенфика дважды проиграла соседям из Спортинга – сначала в Кубке Португалии, а затем в чемпионате. Последнее поражение, похоже, будет стоить команде Анатолия Трубина чемпионского титула – за шесть туров до конца чемпионата "львы" опережают Бенфику на четыре очка при игре в запасе. В понедельник различные португальские СМИ опубликовали информацию о том, что действующий главный тренер "орлов" Рогер Шмидт будет уволен, а на его место придёт Жозе Моуринью.

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Бенфика выпустила официальный пресс-релиз, в котором опровергла эту информацию. "Клуб хотел бы уточнить, что информация о поиске нового тренера совершенно неверна. Весь клуб, включая Рогера Шмидта, сосредоточен на выходе в полуфинал Лиги Европы и обеспечении 6 побед в чемпионате Португалии", – сказано в заявлении.

Контракт Шмидта с Бенфикой рассчитан до середины 2026 года. В случае увольнения ему и его штабу полагается компенсация в 22 млн евро.

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