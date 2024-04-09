Протягом останнього тижня Бенфіка двічі програла сусідам зі Спортінга – спочатку в Кубку Португалії, а потім у чемпіонаті. Остання поразка, схоже, коштуватиме команді Анатолія Трубіна чемпіонського титулу – за шість турів до кінця чемпіонату "леви" випереджають Бенфіку на чотири очки при грі в запасі. У понеділок різні португальські ЗМІ опублікували інформацію про те, що чинного головного тренера "орлів" Рогера Шмідта буде звільнено, а на його місце прийде Жозе Моурінью.

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Бенфіка випустила офіційний прес-реліз, в якому спростувала цю інформацію. "Клуб хотів би уточнити, що інформація про пошук нового тренера абсолютно невірна. Весь клуб, включно з Рогером Шмідтом, зосереджений на виході в півфінал Ліги Європи і забезпеченні 6 перемог у чемпіонаті Португалії", – йдеться в заяві.

Контракт Шмідта з Бенфікою розрахований до середини 2026 року. У разі звільнення йому і його штабу належить компенсація в 22 млн євро.

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