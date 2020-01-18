Бенфика обыграла Спортинг в лиссабонском дерби – будущий соперник Шахтера вырвал победу на последних минутах

В 17 туре чемпионата Португалии Бенфика в выездном матче на Жозе Алваладе обыграла Спортинг. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".

Чемпионат Португалии, 17 тур

Спортинг – Бенфика – 0:2

Голы: Рафа Силва, 80, 90+9.

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В начале матча Бенфика своим высоким интенсивным прессингом заставила хозяев много ошибаться на своей половине поля. В составе команды Бруно Лаге особой активностью отличались Франко Серви и Карлос Винисиус. Аргентинский хавбек имел возможность открыть счет уже на 2 минуте, но его удар заблокировал Тьягу Илори. В первой половине игры Бенфика доминировала, но свое преимущество не смогла воплотить в забитые голы.

После перерыва Спортинг сумел выровнять ситуацию и начал регулярно беспокоить голкипера гостей Влаходимоса. Греческий вратарь выручил свою команду после дальнего выстрела ивуарийца Думбия и удара Франсиско Феррейры по собственным воротам после навеса со штрафного.

Ключевым в матче стал выход на замену хавбека Рафы Силвы. На 74 минуте игрок сборной Португалии появился на поле, а на 80 открыл счет – Винисиус завоевал мяч в борьбе с защитниками, сбросил на Силву, а тот в одно касание точно пробил в дальний угол. Он же поставил точку в матче – на 90+9 минуте защитник Спортинга неудачно выбил мяч, Сеферович выполнил оригинальную передачу, а Рафа Силва эффектным ударом забил свой второй гол в матче.

Эта победа позволила команде Бруно Лаге укрепить свое лидерство в турнирной таблице. Лиссабонские "орлы" опережают Порту уже на 7 очков.

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