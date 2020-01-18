Бенфіка обіграла Спортінг у лісабонському дербі – майбутній суперник Шахтаря вирвав перемогу на останніх хвилинах

У 17 турі чемпіонату Португалії Бенфіка у виїзному матчі на Жозе Алваладе обіграла Спортінг. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".

Чемпіонат Португалії, 17 тур

Спортінг – Бенфіка – 0:2

Голи: Рафа Сілва, 80, 90+9.

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На початку матчу Бенфіка своїм високим інтенсивним пресингом змусила господарів багато помилятися на власній половині поля. У складі команди Бруно Лаге особливою активністю відзначалися Франко Серві та Карлос Вінісіус. Аргентинський хавбек мав можливість відкрити рахунок вже на 2 хвилині, але його удар заблокував Тьягу Ілорі. У першій половині гри Бенфіка домінувала, але свою перевагу не змогла втілити у забиті голи.

Після перерви Спортінг зумів вирівняти ситуацію і почав регулярно турбувати голкіпера гостей Влаходімоса. Грецький воротар виручив свою команду після дальнього пострілу івуарійця Думбія та удару Франсіско Феррейри по власних воротах після навісу зі штрафного.

Ключовим у матчі став вихід на заміну хавбека Рафи Сілви. На 74 хвилині гравець збірної Португалії з'явився на полі, а на 80 відкрив рахунок – Вінісіус виборов м'яч у боротьбі з захисниками, скинув на Сілву, а той в один дотик влучно пробив у дальній кут. Він же поставив крапку в матчі – на 90+9 хвилині захисник Спортінга невдало вибив м'яч, Сеферовіч виконав оригінальну передачу, а Рафа Сілва ефектним ударом забив свій другий гол у матчі.

Ця перемога дозволила команді Бруно Лаге зміцнити своє лідерство у турнірній таблиці. Лісабонські "орли" випереджають Порту вже на 7 очок.

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