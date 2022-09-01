Дракслер перебрался в Бенфику из ПСЖ на правах аренды, сообщает официальный твиттер лиссабонцев.

Вайгль вернулся из Бенфики в Германию

Немецкий хавбек заменит в составе "орлов" своего соотечественника Юлиана Вайгля, который перебрался в Боруссию Менхенгладбах.

Отметим, что Дракслер в прошлом сезоне отыграл за ПСЖ 24 матча, отличившись 2 голами и 2 ассистами, а в этой кампании еще не появлялся на поле.

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