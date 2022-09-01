Бенфика объявила о трансфере провальной звезды ПСЖ
21:30 - Читати українською
Полузащитник Юлиан Дракслер проведет сезон 2022/23 в составе Бенфики.
Дракслер перебрался в Бенфику из ПСЖ на правах аренды, сообщает официальный твиттер лиссабонцев.
Вайгль вернулся из Бенфики в Германию
Немецкий хавбек заменит в составе "орлов" своего соотечественника Юлиана Вайгля, который перебрался в Боруссию Менхенгладбах.
Отметим, что Дракслер в прошлом сезоне отыграл за ПСЖ 24 матча, отличившись 2 голами и 2 ассистами, а в этой кампании еще не появлялся на поле.
Трансферный дедлайн лета 2022: Мудрик мог разбогатеть в топ-чемпионате, "подарок" для звезды Динамо на 20-летие
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter