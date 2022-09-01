Дракслер перебрався до Бенфіки з ПСЖ на правах оренди, повідомляє офіційний твіттер лісабонців.

Вайгль повернувся з Бенфіки в Німеччину

Німецький хавбек замінить у складі "орлів" свого співвітчизника Юліана Вайгля, який перебрався до Борусії Менхенгладбах.

Зазначимо, що Дракслер у минулому сезоні відіграв за ПСЖ 24 матчі, відзначившись 2 голами та 2 асистами, а в цій кампанії ще не з'являвся на полі.

Трансферний дедлайн літа 2022: Мудрик міг розбагатіти в топ-чемпіонаті, амбітне підсилення українського клубу