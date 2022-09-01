Бенфіка оголосила про трансфер провальної зірки ПСЖ
21:30 - Читать на русском
Півзахисник Юліан Дракслер проведе сезон 2022/23 у складі Бенфіки.
Дракслер перебрався до Бенфіки з ПСЖ на правах оренди, повідомляє офіційний твіттер лісабонців.
Вайгль повернувся з Бенфіки в Німеччину
Німецький хавбек замінить у складі "орлів" свого співвітчизника Юліана Вайгля, який перебрався до Борусії Менхенгладбах.
Зазначимо, що Дракслер у минулому сезоні відіграв за ПСЖ 24 матчі, відзначившись 2 голами та 2 асистами, а в цій кампанії ще не з'являвся на полі.
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