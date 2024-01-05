Воспитанник Сантоса стал полноценным игроком Бенфики. Маркос Леонардо поставил свою подпись под контрактом, рассчитанным до лета 2029 года. Об этом сообщает пресс-служба лиссабонского клуба.

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По информации СМИ, этот трансфер обошелся "орлам" в 18 миллионов евро. У 20-летнего бразильца было немало предложений, но он предпочел Бенфику. В частности, форварда активно заманивал московский Спартак, но тот не соблазнился деньгами россиян.

К слову, уже в прошлом сезоне чемпионата Бразилии Маркос Леонардо сыграл 31 матч, забив 13 голов. В общей сложности в свои 20 лет нападающий успел провести за Сантос 168 матчей, в которых забил 54 гола и отдал 11 результативных передач.

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