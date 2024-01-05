Вихованець Сантоса став повноцінним гравцем Бенфіки. Маркос Леонардо поставив свій підпис під контрактом, який розрахований до літа 2029 року. Про це повідомляє прес-служба лісабонського клубу.

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За інформацією ЗМІ, цей трансфер обійшовся "орлам" у 18 мільйонів євро. У 20-річного бразильця було чимало пропозицій, але він віддав перевагу Бенфіці. Зокрема, форварда активно заманював московський Спартак, але той не спокусився грішми росіян.

До слова, вже у минулому сезоні чемпіонату Бразилії Маркос Леонардо зіграв 31 матч, забивши 13 голів. Загалом у свої 20 років нападник встиг провести за Сантос 168 матчів, в яких забив 54 голи та віддав 11 результативних передач.

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