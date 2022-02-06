Президент Славії Ярослав Тврдик зізнався, що "орли" цікавляться чеським нападником празького клубу Петаром Мусою, який на правах оренди виступає за Боавішту.

"Ви бачите, як він добре адаптувався до португальського чемпіонату. Боавішта має санкції від ФІФА, у Петара також проблеми із зарплатою, тому навряд чи з Боавіштою вийде оформити пункт про обов'язковий викуп футболіста, якщо він заб'є 10 голів (зараз у нього 7).

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Однак з нами вже зв'язалися деякі португальські клуби, зокрема Бенфіка. Так що попереду можливий чудовий трансфер", – цитує Тврдика Sport.cz.

До слова, Муса виступає за Славії з 2018 року. На початку сезону він був орендований Боавіштою. На його рахунку 7 голів і 2 асисти у 24 матчах. Transfermarkt оцінює гравця у 2 млн євро.

Нагадаємо, раніше ЗМІ спроваджували Яремчука з Бенфіки – буцімто українець не виправдав сподівань і "орли" готові відпустити його за 17 млн євро.

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