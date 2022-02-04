Глава "орлов" Руй Кошта был очень эмоционален после проигрыша команды в матче 20-го туре Примейра-лиги против Жил Висенте (1:2).

Сразу после финального свистка 49-летний функционер спустился в раздевалку к команде, после чего резко высказался в адрес игроков и тренерского штаба, сообщает A Bola .

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Очень эмоциональный монолог Кошты длился около получаса, Руй на примерах из игр объяснял ошибки и свое недовольство. Месседж был четким – пересмотреть свое отношение к клубу и улучшить ситуацию в чемпионате.

Напомним, поединок против Жил Висенте наш Роман Яремчук пропускал из-за проблем с глазом . Был ли он в раздевалке во время погрома, неизвестно.

Бенфика после 20 туров расположилась третьей в турнирной таблице Примейра-лиги. Отставание от лидирующего Порту составляет 12 зачетных баллов.

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