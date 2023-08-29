Чемпионы Португалии заинтересованы в услугах Руя Силвы из Бетиса, информирует ZeroZero.

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Одиссеас Влаходимос должен переехать в АПЛ до закрытия трансферного окна. Казалось, что заменой греку станет Анатолий Трубин, однако Бенфика планирует устроить серьезную конкуренцию. Контракт с 29-летним Силвой уже согласован, осталось договориться с Бетисом. "Огурцы" рассчитывают получить за своего вратаря около 10 млн евро (столько же заплатили Шахтеру за Трубина).

Добавим, что украинец пока не сыграл ни минуты за Бенфику. Даже когда Влаходимоса отстранили от первой команды, место в воротах получил молодой Самуэл Соареш.

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