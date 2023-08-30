Галатасарай, Брага и Янг Бойз вышли в групповой этап Лиги чемпионов. Мольде, Панатинаикос и Маккаби Хайфа будут играть в Лиге Европы.

Лига чемпионов, плей-офф квалификации, ответные матчи

Янг Бойз – Маккаби Хайфа – 3:0 (по сумме двух матчей – 3:0)

Голы: Иттен, 23, Сек, 28(аг), Угринич, 46

Панатинаикос – Брага – 0:1 (по сумме двух матчей – 1:3)

Гол: Брума, 83

Удаление: Хуанкар, 90+1 (П)

Галатасарай – Мольде – 2:1 (по сумме двух матчей – 5:3)

Голы: Икарди, 7 (пен), Анхелиньо, 90+3 – Хестад, 66

Янг Бойз после нулевой ничьей в Израиле дома разгромили Маккаби. В середине первого тайма швейцарский чемпион организовал две результативные атаки. В обоих эпизодах героем стал Элиа – сначала африканец навесил на голову Иттену, а затем прострелил в штрафную и спровоцировал срезку Сека.

Сразу после перерыва "мальчики" закрыли вопрос о победителе дуэли. Угринич пробил с линии штрафной, а мяч после рикошета ушел от голкипера. Бывший игрок молодежной сборной Украины Эрик Шуранов сыграл последние 20 минут и упустил возможность забить гол престижа.

Лига чемпионов: Галатасарай вырвал победу над прекрасным Мольде, Брага остановила обидчиков Днепра-1

Брага также пробилась в основную сетку ЛЧ. Португальцы должны были решать судьбу противостояния еще неделю назад, но вместо третьего гола в ворота Панатинаикоса пропустили сами и позволили грекам сохранить интригу. Однако обидчики СК Днепр-1 все равно не смогли сделать реванш. Единственный гол сегодня на счету Брумы.

Галатасараю повезло пройти Мольде. По итогам двух матчей звездная турецкая команда играла откровенно хуже скромных норвежцев. Мольде эпизодами вообще возил Галатасарай, но не хватило класса для реализации моментов. Что дома, что в гостях.

Стамбульский матч начался с пенальти в пользу хозяев. Икарди заработал и мастерски исполнил 11-метровый. Украденный у Шахтера Тете вышел в стартовом составе и нанес несколько слабых ударов, а больше ничего внятного Мертенс и Ко не создали.

Мольде наседал на ворота Галатасарая. В первом тайме могли забивать Хестад и Хауген. Во втором норвежцы наконец-то отыгрались, когда Брейвик проскочил троих, а Хестад завершил.

Мольде продолжал давить и создал гол на последних минутах – Бериша точно пробил после удачных действий Хестада. Но VAR зафиксировал офсайд и спас провальный Галатасарай. В компенсированное время Анхелиньо благодаря рикошету поставил точку. Удача протянула турок в группу Лиги чемпионов.