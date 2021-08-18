Бенфика принимает ПСВ в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Бенфика – ПСВ.

Украинский нападающий лиссабонцев Роман Яремчук появился в стартовом составе и уже на 10-й минуте помог открыть счет.

Бенфика – ПСВ: онлайн-трансляция матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Бенфика провела стремительную атаку, мяч оказался у Яремчука, который в непростой ситуации сумел переправить его на Рафу Силву. Последний без проблем переиграл голкипера нидерландцев.

К слову, сегодня форвард сборной Украины проводит лишь третий матч за Бенфику. На выходных Яремчук блестяще дебютировал в чемпионате Португалии, оформив гол+ассист.

Яремчук оформил гол+ассист и заработал удаление для соперника – дебют мечты за Бенфику, лучшие оценки