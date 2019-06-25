Бенфика хочет подписать Кейлора Наваса свободным агентом

Костариканский гокипер Реала может повторить путь легендарного Икера Касильяса.

Чемпион Португалии планирует забрать Кейлора Наваса, информирует O Jogo.

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После неудачи в переговорах по вратарю Барселоны Ясперу Силлессену Бенфика обратила внимание на запасного стража ворот другого испанского гранда. Лиссабонский клуб готов пригласить Наваса по схеме легенды "сливочных" Икера Касильяса, который в 2015 году перешел в Порту на правах свободного агента. "Орлы" предлагают костариканцу контракт на три года.

Лунин: Конкуренция с Куртуа? Для этого я и переходил в Реал

В Ла Лиге 2018/19 Навас провел за Реал всего 10 матчей, уступив место в основе звездному бельгийцу Тибо Куртуа.