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Бенфика хочет подписать Кейлора Наваса свободным агентом

18:06 51 Читати українською
Бенфика хочет подписать Кейлора Наваса свободным агентом
Кейлор Навас / Reuters

Костариканский гокипер Реала может повторить путь легендарного Икера Касильяса.

Чемпион Португалии планирует забрать Кейлора Наваса, информирует O Jogo.

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После неудачи в переговорах по вратарю Барселоны Ясперу Силлессену Бенфика обратила внимание на запасного стража ворот другого испанского гранда. Лиссабонский клуб готов пригласить Наваса по схеме легенды "сливочных" Икера Касильяса, который в 2015 году перешел в Порту на правах свободного агента. "Орлы" предлагают костариканцу контракт на три года.

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В Ла Лиге 2018/19 Навас провел за Реал всего 10 матчей, уступив место в основе звездному бельгийцу Тибо Куртуа.

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